IT Dansa porta un torrent d'emocions mitjançant la dansa contemporània

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia jove de l'Institut del Teatre de Barcelona, IT Dansa, ha presentat aquest dijous al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, el nou espectacle 'Biterna, Lo que no se ve i Minus', on els assistents han pogut passar de la tradició a la intimitat per acabar amb l'alegria d'una representació dividida en tres peces totalment diferents. L'elenc de ballarins de dansa contemporània ha estat format per artistes de diferents nacionalitats. L'objectiu de la companyia és poder apropar la dansa als joves mitjançant funcions, intercanvis i trobades postespectacle per facilitat la connexió i identificació.