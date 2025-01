IT Dansa estrena 'Biterna, Lo que no se ve i Minus' amb l’objectiu de connectar amb el públic jove

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els joves ballarins d'IT Dansa, la companyia jove de l'Institut del Teatre de Barcelona, dirigida per Catherine Allard, ja es troben a punt per presentar aquest dijous al vespre el seu nou espectacle 'Biterna, Lo que no se ve i Minus'. Una actuació que tindrà lloc a les 20.30 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, que inclou tres peces de coreògrafs diferents i que ha requerit un intens procés de preparació. "Els ballarins assagen durant mesos abans d’iniciar les gires, treballant tècnica, musicalitat i cohesió de grup" ha explicat la coreògrafa, Nora Sitges-Sardà, qui també ha destacat la importància d’acostar la dansa als joves. "Volem que el públic adolescent se senti proper a la dansa, i per això organitzem funcions escolars, intercanvis i trobades postespectacle. El fet que els ballarins siguin joves facilita aquesta connexió i identificació" ha afegit.