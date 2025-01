Publicat per Daniel Muñoz Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp pagarà 100 euros al mes durant un any a les persones majors de 60 anys que lloguen una habitació als seus habitatges. El Cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha assenyalat, durant la sessió de comú d’avui, que el preu del lloguer que es fixi entre el llogat i el llogater no podrà superar el 33% del salari medià. “No sabem la quantitat exacta, però sabem que a la parròquia hi ha moltes persones que es podrien acollir a la mesura”, ha relatat.

Aquest programa es diu ‘Programa Compartim’. Per a poder accedir a ell s’haurà de ser andorrà o resident. També s’haurà de demostrar que l’habitatge és el permanent de la persona major de 60 anys i que està ubicat en la parròquia d’Encamp. A més, el departament d’Afers Socials realitzarà entrevistes per a comprovar la idoneïtat dels candidats.

El comú d’Encamp també ha anunciat altres mesures relatives a l’habitatge i que com ha declarat la Cònsol major, Laura Mas, “complimentaran les de Govern”. Per exemple, destaca els ajuts ‘Primer Pas’. En aquests, l’ens públic pagarà el lloguer de fins a tres mesos a les persones emancipades de fins a 21 anys. O el programa ‘Respira’ que pagarà fins a sis mensualitats a persones que pateixin situacions excepcionals com motius de salut o risc d’exclusió social.