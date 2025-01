Dolsa renuncia a aportar més informació a Estrasburg i dona per tancat l’afer Grifols

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d'Units per Ordino, Enric Dolsa, ha donat per tancada la controvèrsia sobre el projecte del laboratori de Grifols després que la societat creada per impulsar-lo hagi estat liquidada. Així ho ha assegurat aquest dijous en unes declaracions posteriors al consell del comú, on ha explicat que, tot i tenir l’opció de presentar més documentació davant el Tribunal d’Estrasburg, ha decidit no fer-ho per evitar despeses innecessàries, ja que el projecte ja es troba cancel·lat. "Això que continuïn mantenint contacte amb la família Grifols em sembla molt correcte, perquè no es pot obviar que, a nivell econòmic i social, és una família molt important", ha destacat Dolsa, qui també ha volgut remarcar que la seva oposició mai ha estat contra Grifols, sinó contra la instal·lació del laboratori a Ordino. "Jo sempre he dit que no he anat mai contra Grifols. Jo anava contra el laboratori que es volia fer a Ordino. Si hagués estat el mateix en un altre cas, la meva actitud hauria estat exactament la mateixa", ha afegit el conseller de la minoria.

També durant la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha explicat que el terreny de Cal Rosell, on s'havia de construir el laboratori de Grifols, és propietat del Govern i continuarà destinat a l’agricultura, i es mantindrà el sistema de subhasta per lots per a la seva explotació. Pel que fa al pla d'urbanisme, i en resposta a una pregunta de la premsa, Coma ha indicat que els cònsols ja s’han reunit amb els propietaris que van presentar al·legacions per donar-los una resposta anticipada abans de l’escrit oficial. "Alguns propietaris expressen preocupació per la pèrdua de valor dels seus terrenys, però la realitat és que el que tenen és una expectativa de valor, que no es concreta fins que no es produeix una venda efectiva", ha apuntat Coma. "És com tenir accions en un banc: un dia tenen un valor, l'endemà poden pujar o baixar. En definitiva, fins que no es formalitza una compravenda, el valor és purament teòric", ha afegit.

Finalment, la cònsol major ha fet referència a la problemàtica d'aparcament de la Clota Verda, i ha recordat que s’han creat noves connexions amb zones d’estacionament properes i que s’està estudiant una possible alternativa. Tot i això, ha puntualitzat que caldrà esperar l’aprovació definitiva del pla d’urbanisme, prevista per finals d’any.