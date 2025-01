El comú invertirà 10 milions en millores a Soldeu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cònsols major i menor del comú de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal, s'han reunit amb 35 veïns per explicar les obres previstes a la via pública. Destaquen l'acabament de l'embelliment del casc antic de Soldeu, la canalització de l'aigua del comú o la finalització del vial del carrer Regí. Les obres, segons ha informat l'administració parroquial, costaran aproximadament 10 milions d'euros i s'executaran entre el 2025 i el 2027. Alcobé ha destacat que la voluntat d'aquesta trobada ha estat "transmetre que en totes les obres previstes es vol minimitzar les molèsties en la mobilitat i l’impacte visual i ambiental possible i que estem oberts als suggeriments de millora que vulguin fer els veïns".