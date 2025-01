Negociació d’una cessió a Soldeu per allotjar temporers en prefabricats

El comú de Canillo i el de la Massana treballen en una solució a la manca d’habitatge per als treballadors temporers de les pistes d’esquí. El cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, ja va anunciar fa uns mesos a Diari TV que la voluntat de la corporació era construir un edifici de pisos prefabricats per a uns 250 treballadors en un terreny comunal situat a peu de pistes, prop de Soldeu. Ahir va apuntar que, perquè el projecte sigui viable, caldria afegir-hi una parcel·la annexa privada. El comú ja ha iniciat la negociació amb els propietaris per a la cessió anticipada del terreny. El final de les converses, però, encara haurà d’esperar.

El motiu? Dimecres de la setmana passada el comú va aprovar una modificació del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) que limita la construcció fora dels nuclis urbans i les valls d’alta muntanya als xalets i les cases aparellades. Mentre es tramiti la modificació, romandran suspesos l’atorgament de llicències de parcel·lació, la construcció d’urbanitzacions noves i l’edificació d’obres de nova planta en les zones afectades per l’ordinació. Com que el terreny està afectat per la modificació i, per poder ser cedit al comú, cal tramitar el pla parcial de la unitat d’actuació on està situat, la negociació no pot avançar.

Un emplaçament alternatiu seria un terreny comunal situat davant de la zona del Canaro. Aquesta opció, però, té l’inconvenient que és més cara que la primera perquè s’hi haurien d’instal·lar proteccions contra la caiguda de blocs rocosos.

D’altra banda, fonts del comú de la Massana van explicar que el projecte per construir un edifici d’habitatges per a temporers en un terreny comunal situat just davant de la caserna de bombers “encara està en fase embrionària”. Aquesta parcel·la, d’uns 3.000 metres quadrats, també acolliria un edifici de pisos a preu assequible gestionat pel Govern. Ara per ara, van afegir, el comú tot just ha començat a estudiar aspectes tècnics previs a l’execució del projecte, com ara la vialitat.

PEU DE PISTA

Tant els dos terrenys de Canillo com el de la Massana on s’ha projectat de construir habitatges per a treballadors temporers estan situats a peu de pista. D’aquesta manera, els treballadors podran accedir més fàcilment al lloc de feina sense necessitat de transport. Els projectes, a més, alliberarien pisos del mercat de lloguer ocupats en aquest moment per temporers.

ELS PROJECTES

1 CESSIÓ D’UN TERRENY PROP DE SOLDEU

La cessió anticipada d’un terreny privat permetria construir un edifici d’allotjament per a temporers prop de Soldeu. El comú ja ha iniciat la negociació amb la propietat.

2 PARCEL·LA COMUNAL AL CANARO

Una alternativa seria una parcel·la comunal situada davant del Canaro. L’inconvenient és que és una opció més cara que la de Soldeu perquè s’hi han de fer proteccions per la caiguda de rocs.

3 DAVANT DE LA CASERNA DE BOMBERS

El comú de la Massana projecta construir un edifici d’habitatges per a temporers davant de la caserna de bombers. La idea encara està en fase embrionària, va confirmar la corporació.