Filant xarxes es fixa en la pobresa, la democràcia i la desinformació

La pobresa, la democràcia i la desinformació seran els tres temes centrals dels debats de la segona edició de Filant xarxes, el fòrum de diàleg intergeneracional sobre adolescents organitzat pel comú d’Andorra la Vella.

“Activitats com aquestes volen ser la llavor per generar una societat molt més crítica” Maria Nazzaro, Consellera de Social

La primera sessió, Repensant la pobresa. Cap a un futur més equitatiu, tindrà lloc el 6 de febrer al Centre d’art d’Andorra la Vella, al Parc Central. La segona, La democràcia a examen: causes de la desafecció política dels joves, el 12 de març a la sala del consell de comú. La tercera i última es farà el 9 d’abril en un lloc encara per determinar i du per títol La saturació informativa i la incidència de les notícies falses en la formació de l’opinió pública. “Activitats com aquestes volen ser la llavor per generar una societat molt més critica”, va assenyalar la consellera de Social, Joventut i Espai ciutadà, Maria Nazzaro.

“Els joves i adolescents cada vegada han d’enfrontar-se a reptes més complexos” Olalla Losada, Cònsol menor

Per la seva part, la cònsol menor, Olalla Losada, va remarcar que el fòrum vol arribar “a l’adolescent i el món que els envolta” amb una visió “360” tenint en compte que al país hi ha un col·lectiu de 5.000 joves d’entre els dotze i els disset anys. “Els joves i adolescents cada vegada han d’enfrontar-se a reptes més complexos”, va afirmar la mandatària. L’objectiu no és altre que fer “una escolta activa” dels problemes que els neguitegen per fomentar “competències comunicatives” entre el col·lectiu i també garantir la seva “participació” i “el dret que tenen a opinar”.

“Es tracta que la reflexió i l’esperit crític arribin a molts més llocs i a més persones” Patty Bafino, Cap de Joventut

En la primera edició hi va haver una participació de 169 persones, una xifra que aquest any es voldria superar. Tot i això, la cap del servei de Joventut i Participació Ciutadana, Patty Bafino, va recordar que ampliar el nombre de participants en els debats a més de cinquanta persones no és recomanable si es vol garantir que tothom hi pugui dir alguna cosa. Sigui com sigui, la voluntat del comú de la capital és promoure el debat més enllà de les activitats de Filant xarxes: “Es tracta que la reflexió i l’esperit crític arribin a molts més llocs i a més persones.”