Encamp adjudica les activitats del Carnaval per 87.000 euros

El comú d'Encamp ha fet pública avui l'adjudicació de les activitats i espectacles per la programació del Carnaval de la parròquia, per un valor total de 87.015,51 euros. Així ha sortit publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on també consta que les diferents adjudicacions han recaigut sobre tres empreses. El comú ha destinat 68.040 euros als espectacles i activitats a Encamp, i 18.975,51 euros a les activitats del Pas de la Casa, on el concurs de la decoració ha quedat desert. Les empreses adjudicatàries han estat Gatzara Espectacles, SL, que s'encarregarà, entre d'altres, de la festa del dissabte a Encamp o la del dilluns al Pas, amb un valor total de 67.960 euros. L'empresa que s'encarregarà del ball de tarda del dilluns a Encamp o de la festa infantil de tarda del diumeng éses Art Music, SL, amb un contracte per valor de 10.850 euros. L'última empres és Jarana, SLU, que organitzarà les activitats de la nit del dissabte al Pas o l'amenització del sopar de carnaval el diumenge, amb un contracte per valor de 8.205,51 euros.