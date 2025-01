El Consell dels joves Valls del Nord es preocupa per la millora del transport públic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer Consell dels joves Valls del Nord, celebrat aquest dimecres al comú d'Ordino, ha permès que els estudiants de les escoles andorranes de la Massana i Ordino, així com els alumnes de l'Àgora Internacional, poguessin donar a conèixer el seu punt de vista i les propostes de millora de la parròquia. Entre elles, la que més ha triomfat ha estat la millora del transport públic, una proposta que, inclús, ha acabat guanyant (per set vots a quatre) davant la creació d'activitats lúdiques i l'obertura dels punts joves durant els caps de setmana, fet que demostra la preocupació constant en aquest tema. Entre les demandes desglossades, s'ha mencionat la creació d'una línia que connecti Arinsal amb Ordino per evitar transbords; la millora de la freqüència dels busos, especialment durant les èpoques de pluges i fred; la creació de parades cobertes per a l'hivern; i la implementació de pantalles digitals per controlar el temps dels busos. "Són propostes molt interessants, però heu de saber que, en la gran majoria, està el Govern implicat i poc podem fer des dels comuns. Traslladarem totes les vostres demandes", ha concretat la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma.

Poder escoltar a la població sempre resulta un tema prioritari per als comuns i, en aquesta ocasió, s'ha remarcat la importància de poder donar veu als joves, un sector sovint oblidat. "Estan a punt de l'edat electoral, per tant, són nois que haurien d'estar aprenent, que és la manera de com entrar en aquesta vida comunitària", ha mencionat Coma declarant que "es fan parcs per a nens petits, cases pairals per a la gent gran i els joves, de vegades, queden oblidats". L'exemple més proper és el d'una de les conselleres participants, Leia Elson que ha declarat que li agrada i li motiva formar part d'un consell per ajudar a millorar la parròquia. En total, han estat uns mesos de preparació on, primer, van fer una pluja d'idees per arribar a les dues propostes esmentades. "Són viables perquè no són un pressupost elevat i ens ajudarien bastant", ha mencionat el conseller juvenil Pol Ara, agraint també l'oportunitat dels comuns per donar-los veu.

La primera proposta presentada, que ha estat la guanyadora final, ha estat la millora de les línies de transport nacional, en concret l'L5 i l'L6. Els joves han mencionat que els agradaria que l'L5 pogués arribar fins a Arinsal, mentre que l'L6 pogués fer-ho fins a La Cortinada. A més, han mencionat que el temps d'espera sol ser llarg i que voldrien una freqüència de pas més constant (sobretot en les hores de les sortides escolars) i pantalles digitals per controlar el temps, així com parades tancades per resguardar-se durant les èpoques de més fred. A més, s'ha mencionat que es podria vincular a una aplicació per controlar el temps via GPS. En aquest sentit, Coma ha recordat que el Govern efectuarà el canvi de recorregut de l'L6 durant el segon trimestre del 2025. D'altra banda, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha mencionat que hi havia "una línia comunal fins a Arinsal, però es va haver de treure perquè no poden coincidir amb les línies fixes". "Era un avantatge, perquè hi havia un reforç, però no es va poder mantenir", ha concretat. Altrament, s'ha mencionat que les pantalles digitals és una mesura que l'executiu ja està duent a terme de forma esglaonada. Pel que fa a les estructures de les parades, ambdós comuns han mencionat que treballaran en la proposta, així com traslladaran els comentaris al Govern.

L'obertura del punt jove durant els caps de setmana ha encapçalat la segona proposta del Consell. Entrant al detall, s'ha mencionat la voluntat que els espais es puguin obrir de 15 a 20 hores, franja horària on solen quedar amb els amics, per resguardar-se quan fa fred o plou i amb la possibilitat d'implementar algunes activitats dirigides, sobretot en el període de vacances. També s'ha mencionat que es podria crear un punt de venda de menjar i beguda. Pel que fa a la parròquia de la Massana, s'ha proposat poder fer una sala de cinema a la plaça de les Fontetes amb projeccions de dues-tres pel·lícules que puguin interessar als joves i fer espais propers i de qualitat per a la pràctica de l'esport. Sansa ha mencionat que es pot arribar a valorar la creació del cinema durant l'hivern, recordant que a l'estiu existeix el projecte 'Cinema a la fresca', que es fa a l'aire lliure. "Potser podem fer un llistat o un recull de les pel·lícules que més us interessen i projectar-les", ha declarat. Pel que fa als punts joves, Coma ha remarcat que es pot estudiar la possibilitat d'obertura el dissabte, inclús intercalant-ho amb el de la Massana, i, d'altra banda, el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha demanat opinió sobre un possible punt jove conjunt entre ambdues parròquies. "Es podria posar un punt de vending, una màquina expenedora als punts joves", ha mencionat la cònsol major d'Ordino.

Algunes d'aquestes idees mantenen una col·laboració entre la Massana i Ordino, fet que provoca que "la convivència entre les dues parròquies sempre ha de ser molt positiva i anar treballant pel bé dels nostres ciutadans". "Les propostes que han fet són meditades i treballades pels diferents grups. Una cosa que ens ha sobtat és que veuen amb gran neguit el transport públic i, inclús, ha passat per sobre de propostes que els hi afecten amb ells", ha conclòs Sansa. Així doncs, el pròxim mes de maig hi haurà una altra trobada de reunió per acabar de concretar les propostes.