El comú obre la porta a adaptar el projecte de la plaça del Poble a les demandes dels ciutadans

El comú d'Andorra la Vella no descarta fer canvis en alguns detalls del projecte de remodelació de la plaça del Poble si ho demanen els ciutadans. Tot i que el disseny de la plaça no es mantindrà tal com és, el cònsol major, Sergi González, ha obert la porta, per exemple, a ampliar la zona de jocs infantils o instal·lar una segona taula de ping-pong. El mandatari ha afirmat que les obres avancen al ritme previst. Per tant, els treballs estarien acabats per la Festa Major.