L'oci nocturn del Pas valora positivament les mesures per assegurar la bona convivència

La Taula de l'oci nocturn del Pas de la Casa s'ha reunit aquesta tarda per avaluar el desenvolupament de la temporada d'hivern. Durant la trobada, els representants del sector han valorat positivament el resultat del treball conjunt i s'han emplaçat a seguir treballant en la mateixa línia. Per la seva banda, la cònsol major, Laura Mas ha recordat que s'ha "aconseguit entre tots millorar la situació", fet que posa de manifest que "cal seguir convocant aquesta taula per mantenir un contacte permanent".

El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha explicat les darreres intervencions pel control acústic dels locals i ha destacat que enguany no s'ha rebut cap queixa formal. A la reunió també han participat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; el director de la policia, Bruno Lasne; i el director del departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, Jordi Farré.