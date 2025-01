Closa reclama un comerç digitalitzat

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller de cultura i promoció econòmica d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, insta el comerç tradicional “a desenvolupar serveis per adaptar-se” als nous temps. Closa apunta que “les persones fan la majoria de les seves compres a través d’internet” i que l’objectiu ha de ser “assolir la digitalització per no perdre oportunitats de negoci”. Així i tot, el conseller defensa que el compromís amb el comerç més tradicional “és total”, ja que “sempre estarem del seu costat ajudant-los” com “ja vam fer el 2020 des del comú quan els vam facilitar deduccions fiscals i crèdits per informatitzar-se”. El polític és “plenament conscient” que hi ha també “molts altres sectors que encara no han assolit la digitalització”.