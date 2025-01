El Bici Lab rep més de 12.000 visitants l'any 2024

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Bici Lab Andorra ha tancat el 2024 amb xifres rècord, havent arribat als 12.194 visitants, un 18,22% més que l’any precedent i amb importants reptes per a aquest 2025. Així, una de les mostres temporals que es podran veure, sobre mobilitat i urbanisme, s’anuncia com “la més ambiciosa” per la seva “complexitat”, des que va obrir portes la instal·lació cultural, tal com ha manifestat el cap de l’àrea del Bici Lab Andorra, Eduard Tarrés, que juntament amb el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, han presentat el balanç del 2024. El mandatari comunal ha refermat l’aposta de l’actual majoria pel museu, però amb la intenció que esdevingui “un radar de tot el que es mou al voltant de la bicicleta”, no només a la parròquia sinó també al país i que també sigui el punt a través del qual es vertebrin reflexions sobre aspectes com per exemple la mobilitat. Precisament aquesta mostra, que podria obrir portes a finals de febrer, vol que es generi aquest debat, incidint en el vessant de la museologia social, segons ha incidit Tarrés.

Així, González ha subratllat que "des del minut 1" una de les "directrius" que es van marcar als responsables del museu van ser que hi passessin "coses tant dins com a fora" i ha valorat que aquesta fita s'hagi aconseguit no només gràcies amb el volum de visitants sinó també amb les 74 activitats que s'han programat i que han abordat diferents aspectes. En aquest sentit, el cònsol major ha manifestat que s'ha "consolidat com un ambaixador del món de les dues rodes a Andorra" i ha reivindicat que cal continuar treballant perquè "la ciutadania se'l faci seu". És per això que ha expressat la voluntat que aquest 2025 es vol continuar "creixent" potser "no tant en quantitat com en qualitat", incidint especialment en aquest rol social. Per això, ha subratllat el fet que es prepari una exposició per reflexionar sobre la mobilitat. I si bé ha incidit en aquest salt qualitatiu també ha posat de manifest que la fita aquest any seria assolir els 15.000 visitants però "no per tenir un segell" sinó perquè cada vegada sigui una instal·lació més coneguda, ja que han constatat que encara hi ha persones que no el coneixen.

Entrant al detall de les xifres, Tarrés ha emfasitzat que el 76,15% dels visitants sigui públic individual entre el qual destaquen "molt les famílies" i també que el 14% sigui públic escolar. Pel que fa a la xifra absoluta, ha valorat que això significa una freqüentació de 40 persones al dia i que hi hagi hagut mesos, com el període del juny al setembre i el desembre que s'han superat els 1.000 visitants. De fet, al desembre va tenir molt d'èxit el fet de vincular-se, a través d'una activitat, amb el Poblet de Nadal, incidint en una de les línies que és "conèixer el museu a través del joc".

Pel que fa al perfil dels visitants, un 75% és de proximitat, sent la tercera nacionalitat l'andorrana, però s'ha arribat a les 59 nacionalitats. De fet, Tarrés ha explicat com a anècdota que han rebut uns visitants de Bohèmia que van venir expressament per veure el museu. Pel que fa a l'anàlisi qualitativa, destaca la valoració que es rep per la proposta i pel tracte rebut. A més, el responsable del Bici Lab ha recordat que han estat finalistes al Millor museu europeu 2024, la qual cosa "no és menor" i des del museu s'ho van "prendre com un triomf, com un segell de qualitat".

Entre les activitats destacades aquest 2024 González ha esmentat les exposicions temporals com 'Terra', que ha estat un "altaveu" de "l'èxit" de la Massana en la seva aposta per la BTT o la Setmana de la bicicleta.

I aquest 2025, més enllà de la mostra sobre la mobilitat, també cal destacar el festival de cinema ciclista que es farà en col·laboració amb l'ambaixada de França. Tindrà lloc al mes de març i incidirà en el públic escolar i en el francòfon.