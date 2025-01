IT Dansa arriba al Centre de Congressos amb un espectacle de dansa contemporània

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

IT Dansa aterrarà a Andorra la Vella, en concret al Centre de Congressos, per presentar el seu espectacle de dansa contemporània. La companyia jove de l'Institut de Teatre de Barcelona oferirà tres peces del seu repertori més recent: Biterna, Lo que no se ve i Minus 16, el pròxim 30 de gener a les 20:30 hores. Aquesta actuació marcarà l'inici de la segona part de la Temporada de Música i Dansa MoraBanc Andorra la Vella.

Les entrades tenen un preu de 20 euros i es poden adquirir a www.latemporada.ad, amb descomptes del 50% per a menors de 30 anys, majors de 65 i estudiants de música i dansa.