Un full de ruta per a Sant Julià

El comú de Sant Julià de Lòria ja ha començat a redactar el full de ruta que haurà d’orientar la transformació urbana de la parròquia en els propers 20 anys. No parlem del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) –la normativa comunal relativa a la gestió del territori–, sinó del llibre blanc de l’entorn urbà. Segons explica al Diari el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, aquest “document viu” recollirà el parer dels principals actors econòmics, polítics, socials i culturals de Sant Julià, així com de la resta de ciutadans, sobre com ha de ser la parròquia del futur.

“[...] creiem que els projectes són millors quan es té en compte l’opinió de la ciutadania”

Cerni Cairat, Cònsol major



En la primera fase de redacció del llibre blanc, ja acabada, s’han recollit les idees de tots els departaments del comú. La segona fase va posar-se en marxa fa unes setmanes i continuarà en els propers mesos. Amb aquesta informació i la que la corporació rebi dels comerços, les entitats socials i culturals i els veïns s’elaborarà un primer esbós del full de ruta. “Podríem tirar pel dret, però creiem que els projectes són millors quan es té en compte l’opinió de la ciutadania”, afirma Cairat. Hi coincideix la cònsol menor, Sofia Cortesao: “La gent sol tenir idees interessants que probablement no se t’haurien acudit a tu sol”.

“El que volem és que l’entorn de la plaça Calonge sigui més accesible i segur”

Cerni Cairat, Cònsol major





PLAÇA CALONGE

Un dels primers projectes que el comú preveu tirar endavant gràcies a la feina feta durant el procés de redacció del llibre blanc serà la transformació de la plaça Calonge en un espai més amable per als qui es desplacen a peu. El pressupost comunal per al 2025 –és previst que els comptes s’aprovin en la propera sessió de consell de comú– preveuen una partida per finançar els treballs. Cairat no va voler revelar de quin import es tracta.

En què consistirà exactament aquest projecte? “El que volem és que l’entorn de la plaça Calonge sigui més accessible i segur per als vinants”, remarca Cairat. La plaça, recorda per la seva part la cònsol menor, és un dels llocs més concorreguts de la parròquia, ja que s’hi troba el LAUesport, està situada a la vora de l’avinguda Verge de Canòlich i ben a prop hi ha l’escola francesa i, una mica més amunt, l’andorrana.

Tot i que la idea encara està en estat embrionari i s’acabarà de definir en funció de les aprotacions que hi facin comerços, entitats i veïns, la proposta del comú és donar la prioritat en aquesta zona als qui van a peu i allunyar la circulació de vehicles del centre. En una entrevista amb aquesta publicació el cònsol va afirmar que prohibir-hi l’entrada de cotxes seria inviable, ja que hi ha aparcaments privats i comerços. Sigui com sigui, totes les decisions que es prenguin tindran en compte el parer dels actors socials i econòmics de la parròquia i dels lauredians en general.

D’altra banda, el comú obre la porta a ampilar la priorització dels vianants en l’urbanimse a altres punts de l’avinguda Verge de Canòlich. El llibre blanc de l’entorn urbà també hauria de servir per començar a repensar com podria ser l’avinguda Francesc Cairat en el futur. La construcció del túnel de Rocafort permetria crear-hi més zones verdes i donar-hi més espai als vianants.