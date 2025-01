Més de 9 milions per al ‘nou’ Centre Cultural

Les obres de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià –a partir d’ara n’haurem de dir així– estaran acabades al final d’any i costaran més de nou milions d’euros. “Si més no la previsió és aquesta”, va afirmar ahir a la tarda el cònsol major, Cerni Cairat, en la festa per celebrar la reobertura del vestíbul, la cafeteria, la biblioteca i els seminaris. Fins ara el comú ha invertit uns sis milions d’euros en els treballs, iniciats poc després de l’incendi del 9 de novembre del 2022.

La rehabilitació dels auditoris Claror i Rocafort es posarà en marxa en el segon trimestre d’aquest any. En acabar començarà l’última fase de les obres, la reconstrucció de la façana. “A mesura que hem anat rebent els projectes i vist que l’afectació era més gran, el cost ha estat més elevat”, va explicar el cònsol. Paral·lelament, el comú negocia amb les asseguradores perquè assumeixin les despeses de reconstrucció de l’equipament –amb el benentès que les que comportin una millora o ampliació les haurà de pagar la corporació. Cairat espera tancar la negoaciació el mes vinent.

Ahir el comú va organitzar diverses activitats per celebrar la reobertura. En un discurs emotiu, el cònsol va qualificar la jornada de “dia de gran significat per a la parròquia” perquè el Centre Cultural Lauredià és “un emblema de la cultura i de la identitat” per als lauredians. “Estem molt contents perquè hem viscut l’incendi i els treballs de remodelació. Hem passat moltes nits sense poder dormir i tornar a veure el Centre Cultural ple de gent és molt emocionant. Com no podia ser d’una altra manera, hi ha hagut una resposta massiva”, va remarcar Cairat.

Un dels espais que han canviat més és la biblioteca. S’ha ampliat, ara també disposa de cabines silencioses per a l’estudi individual i d’una sala per a infants, i està més ben connectada amb el vestíbul. Pel que fa als seminaris, n’hi ha tres en comptes de dos, ja que s’ha canviat l’ús a una sala annexa que fins ara havia estat un magatzem.

L’incendi va destruir uns 15.000 llibres. El fons bibliogràfic s’ha pogut reconstruir gràcies a les donacions que han fet desenes de famílies de la parròquia i d’arreu del país. En senyal d’agraïment, el comú ha recollit els noms propis de tots els donants en un cartell situat a l’entrada de la biblioteca. Els arxius nacional i comunal i la xarxa de biblioteques també han fet una contribució. Arran de l’incendi del Centre Cultural la biblioteca va traslladar-se al Museu Fàbrica Reig.

La jornada de celebració va començar al matí amb l’obertura del Centre Cultural. Després del discurs del cònsol, la festa va acabar amb un recital de poesia a l’espai lúdic de la biblioteca. El programa d’activitats continua avui al matí amb diverses propostes literàries per a tots els públics i es tancarà demà a la tarda amb un ball al vestíbul.

ALLARGAMENT

Poc després de l’incendi, qui aleshores era el cònsol major, Josep Majoral, va afirmar que la voluntat del comú era enllestir la rehabilitació de l’equipament cap al final del primer trimestre del 2023. La previsió era precipitada. L’avaluació acurada dels danys provocats per les flames va revelar després que els treballs serien més llargs. Com a mínim s’haurien de prolongar fins a l’estiu del 2024.

Fa just un any, el flamant cònsol major, Cerni Cairat, va admetre després d’una visita a les obres que el final dels treballs s’hauria d’ajornar com a mínim a la tardor. La complexitat dels treballs ha marcat el ritme de reobertura dels diversos espais. Cal recordar que les plantes -1 i -2 tornen a acollir activitats des del setembre del 2023.