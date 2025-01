Reunió de poble per fer balanç del primer any de mandat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella celebrarà el 29 de gener a partir de les vuit del vespre a la sala Consòrcia del Centre de Congressos una reunió de poble per traslladar a la població un petit balanç dels projectes elaborats durant el 2024, a més de mostrar la perspectiva general marcada per al 2025. Es farà un incís especial en el projecte de la remodelació de les places del Poble i Vinyes, del qual es farà una panoràmica per exposar els detalls als assistents.