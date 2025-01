Restriccions de mobilitat per les obres als entorns de Casa de la Vall

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera fase de les obres de remodelació de l'entorn de la Casa de la Vall començaran el dilluns i s'allargaran fins al mes de novembre. Aquest fet provocarà el tancament perimetral del pàrquing exterior i de la zona de jardins, així com el desplaçament dels contenidors del pàrquing a una zona adjacent a l'entrada de l'actual aparcament, a tocar del carrer de la Vall. El Consell General ha informat que no es podrà creuar pels jardins ni tampoc per les escales adjacents a Casa de la Vall i que el carrer del Pui cap a la plaça del Consell romandrà tancat. Cal apuntar també que l'única sortida a peu de la plaça serà pel carrer de la Vall, i que els ascensors que enllacen la plaça Lídia Armengol amb la plaça del Consell General es mantindran en funcionament.

Els treballs de remodelació dels entorns de Casa de la Vall s’inicien després de l’adjudicació aprovada l’11 de desembre passat a l’empresa Treballs Públics Unitats, per 1.044.726 euros en total, segons va anunciar el Consell General, qui també ha comunicat que tan bon punt l'evolució de les obres ho permeti, s'establiran itineraris provisionals per facilitar el desplaçament dels veïns.