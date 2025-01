El pàrquing dels Serradells, al límit

El pàrquing del centre esportiu dels Serradells està al límit del col·lapse a les hores de més afluència. Tot i que durant la resta del dia pot cobrir sense dificultats la demanda d’aparcament dels usuaris, entre setmana i a mitja tarda –entre les set i dos quarts de vuit del vespre– gairebé totes places solen estar ocupades. És una de les franges horàries en què més usuaris solen accedir a l’equipament esportiu, ja que la majoria ja han acabat la jornada laboral. Com és lògic, també és en aquest moment del dia en què estan programades la majoria d’activitats guiades per als públics adult i infantil. L’aparcament disposa actualment de 250 places, aproximadament, segons van confirmar fonts de l’equipament.

Si fas una visita al pàrquing cap a aquesta hora, és habitual veure els cotxes fent voltes per les instal·lacions –d’entrada per la primera planta i, si no hi ha sort, en acabat per la segona– amb l’objectiu de trobar una plaça lliure. Farts de perdre el temps, alguns conductors, sobretot si van a recollir un familiar, tiren pel dret i s’esperen amb el motor engegat fora de les zones habilitades per estacionar. La primavera de l’any passat el comú d’Andorra la Vella va haver de col·locar pilons per impedir l’accés dels vehicles al pas de vianants, ja que no era estrany veure-hi cotxes aparcats. La corporació va prendre aquesta decisió després de les denúncies fetes per usuaris del centre a les xarxes socials.

Un cotxe entrant a l’aparcament.Fernando Galindo

L’acumulació de vehicles en els moments del dia amb més afluència d’usuaris sol provocar problemes a la rampa d’accés a la segona i última planta de l’aparcament. Aquesta rampa, força estreta, és l’únic punt que comunica els dos pisos i, per tant, l’han d’utilitzar tant els vehicles que pugen com els que baixen. Si no hi ha gaire moviment de cotxes, tant hi fa. Però si, com sol passar en aquesta franja horària, el trànsit és constant, de vegades se senten cops de fre, segons van assegurar alguns usuaris amb qui ha pogut parlar el Diari.

POPULARITAT

Tot i que està gestionat i finançat pel comú, el centre esportiu dels Serradells no tan sols dona servei als que viuen a la capital. Com han assenyalat en diverses ocasions els responsables comunals, l’equipament ha esdevingut un espai de referència per a la pràctica esportiva en l’àmbit nacional i molts ciutadans d’altres parròquies en són socis. Gràcies a uns preus competitius –sobretot si es comparen amb els que ofereixen els gimnasos privats– i a una oferta d’activitats àmplia i adequada a tots els grups d’edat, la popularitat dels Serradells no ha fet més que augmentar. Aquest fet, sumat a la manca de places al voltant del centre, ha portat l’aparcament al límit de la seva capacitat en alguns moments del dia.

Des del gener d’aquest any el preu de l’abonament de l’aparcament dels Serradells és de 68 euros al mes, segons l’ordinació de preus públics del comú d’Andorra la Vella per al 2025. La tarifa s’ha encarit 1,8 euros amb relació a la del 2024 per reflectir el percentatge d’inflació interanual. Tot i això, s’han mantingut les dues primeres hores i mitja gratuïtes per als qui són socis del gimnàs. Si el vehicle aparcat sobrepassa aquest període de gràcia, ha de pagar 0,5 euros per cada mitja hora més d’estacionament, sempre, és clar, que el conductor no disposi de l’abonament de l’aparcament.

Un factor que complica encara més les coses per als conductors és la manca de places per aparcar o aturar un moment el vehicle al voltant del centre esportiu. Els que esperen un familiar que surt de l’equipament, per tant, es veuen obligats a entrar a l’aparcament. No tenen més opcions.