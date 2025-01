El Centre Cultural Lauredià reobre les portes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre Cultural Lauredià ha reobert parcialment aquest matí les portes, després de la finalització de la fase dos de la remodelació, que han permès reobrir la biblioteca, el vestíbul i la cafeteria de la planta baixa, així com els seminaris de la primera planta. Unes obres obligades per l'incendi que es va produir al novembre 2022. L'acte oficial d'inauguració, amb el parlament, es farà a les 18 hores i anirà seguit d'un berenar popular per celebrar l'obertura del nou Centre Cultural. L'edifici, però, roman obert des de les 8 del matí, amb diverses activitats que han organitzat des del comú de Sant Julià, que s'allargaran durant el cap de setmana.

A partir de les 9 hores, i fins a les 19, hi ha jornada de portes obertes a la biblioteca, que retorna al Centre Cultural, després d'estar ubicada al Museu Fàbrica Reig. Grans i petit podran gaudir d'espectacles com el 'Constructor de somnis', de la companyia Minimons, de 17 a 20 hores, al vestíbul del Centre, o de 'Poetes', a partir de les 20 hores per a públic adult. Diumenge es tancarà la celebració amb el tradicional ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria. Al mateix temps, es continua treballant en la remodelació dels auditoris i la façana.