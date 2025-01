‘Avui no’, de The Teen Project, aterra al Teatre Comunal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’obra de teatre Avui no es projecta més enllà de l’escenari de les Fontetes de la Massana i el pròxim 31 de gener es representarà al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. La jove companyia The Teen Project, gestada al Punt 400 de la Massana, va tenir tant èxit amb aquesta obra que va haver de programar fins a quatre funcions. Ara fa un pas endavant i es podrà veure a la capital, gràcies al patrocini de Myandbank. L’obra parla del pas del temps. Els actors conviden el públic a fer una reflexió sobre com afecta el pas del temps a les vides, a través de les vivències dels personatges, des de la infantesa fins a la vellesa, passant per l’adolescència, la joventut i l’edat adulta. L’entrada es pot reservar a marketing@myandbank.com per cinc euros. És gratuïta per als clients del banc.