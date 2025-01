La targeta AD+ ja és operativa a l’aparcament de l’Església

Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aparcament de l’Església, situat a la part alta d’Escaldes-Engordany, ja permet l’ús de la targeta AD+, ampliant així la xarxa d’aparcaments compatibles amb aquest sistema. Aquesta infraestructura, inaugurada recentment, ofereix als usuaris més opcions per estacionar amb comoditat i amb beneficis com la primera hora gratuïta i una tarifa reduïda de 0,30 euros per cada fracció de 15 minuts.