El Concurs d’escultures del Pas, anul·lat per falta de neu

El 20è Concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa (previst per als dies 31, 1 i 2 de febrer) ha quedat anul·lat per la falta de neu necessària per elaborar els cubs de gel amb els quals s’esculpeixen les obres. Tot i que la situació de la neu a les pistes d’esquí sigui òptima, per poder tirar endavant el certamen és necessari disposar de neu verge o poc trepitjada per construir els blocs i, actualment, la quantitat disponible no és suficient. Com a alternativa, el comú estudiarà la possibilitat d’organitzar més endavant una mostra artística amb diversos escultors per tal de mantenir una activitat vinculada a la neu i ubicada en un espai referent com és el Pas. La mostra es realitzarà sempre que les condicions meteorològiques siguin idònies per elaborar els blocs i les escultures en qüestió.