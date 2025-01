La capital celebrarà una reunió de poble per mostrar el full de ruta del 2025

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra la Vella celebrarà el pròxim 29 de gener una Reunió de poble per explicar el full de ruta marcat per aquest any 2025, entre els quals, destaca la remodelació de les places del Poble i Vinyes. La trobada també servirà per fer balanç dels projectes realitzat pel comú durant el passat 2024. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la sala Consòrcia del Centre de Congressos a les 20 hores, comptarà amb la presència del cònsol major, Sergi González; la cònsol menor, Olalla Losada; i els consellers.

L'administració parroquial preveu un espai on els assistents podran preguntar per resoldre els seus dubtes, respecte a les accions i els projectes exposats. En finalitzar la sessió hi haurà un aperitiu al mateix Centre de Congressos.