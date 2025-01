Canillo limita la construcció a xalets i cases aparellades

Fora dels nuclis antics i les valls d’alta muntanya, el comú de Canillo només permetrà construir cases unifamiliars i aparellades. Segons va explicar ahir al migdia el cònsol major, Jordi Alcobé, en sessió de consell, la voluntat política de la corporació és que aquesta modificació “d’urgència” del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) sigui “acotada en el temps”.

Per què s’ha pres ara la decisió d’aprovar aquest canvi en la normativa urbanística? El motiu és clar. L’entrada de projectes que podrien tenir un “impacte irreversible” en el territori preocupa l’equip de govern comunal. Alcobé, concretament, va posar d’exemple algunes edificacions “amb molta volumetria” construïdes en els últims anys al Tarter, les quals generes una estructura urbana “massa densa” que trenca l’harmonia amb l’entorn.

“[...] quedaria pendent d’analitzar si els convé revisar el sòl urbà consolidat” Jordi Alcobé, Cònsol major

La modificació va entrar en vigor i va publicar-se al BOPA ahir. L’ordinació comporta la suspensió l’atorgament de llicències de parcel·lació, de construcció d’urbanitzacions noves, d’edificació d’obres de nova planta i de consolidació de les ja existents, en tots aquells sectors en què la planificació modificada comporti qualsevol canvi del règim urbanístic anterior.

SUSPENSIÓ

La modificació va aprovar-se amb caràcter provisional. Ara el text s’enviarà a la comissió tècnica d’urbanisme perquè el validi. Si obté el vistiplau, podrà tornar a aprovar-se al comú, ja amb caràcter provisional. Mentre l’ordinació estigui en tràmits, se suspendrà automàticament la construcció en les zones afectades per l’ordinació.

Durant els mesos vinents l’equip comunal repensarà com s’ha de desenvolupar urbanísticament la parròquia “en els pròxims 20 anys”, segons va afirmar el cònsol menor, Marc Casal. Alcobé, per la seva part, va assenyalar que “a Canillo, l’últim POUP va baixar significativament l’edificabilitat del sòl urbanitzable, i quedaria pendent d’analitzar si ens convé revisar el sòl urbà consolidat. Aquesta anàlisi requereix el seu temps, que tot i que volem que sigui el menor temps possible, ens exposa a una entrada de projectes significatius. I és per això que presentem una modificació temporal i cautelar del POUP.”

L’equip de govern preveu que a l’estiu ja disposarà d’una solució que permeti posar ordre al creixement en les zones situades entre els nuclis antics de Canillo i els veïnats.