S'anul·la el concurs d'escultures del Pas per la manca de neu

La manca de neu ha causat estralls per a la celebració del XX concurs d'escultures de neu del Pas de la Casa, previst per als dies 31, 1 i 2 de febrer, provocant la seva anul·lació. Tot i que la situació a les pistes és òptima, no hi ha prou neu verge, o poc trepitjada, expliquen des del comú, per elaborar els blocs de gel amb els quals s'esculpeixen les escultures.

Encamp està estudiant una alternativa al concurs, amb la possibilitat d'organitzar una mostra artística, més endavant, amb diversos escultors. Des de l'administració agraeixen a tots els escultors que s'havien inscrit, que havien completat les places.