Nou propostes culturals entre gener i maig

Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp va presentar ahir la programació cultural per als mesos de gener a maig del 2025, que inclou una àmplia varietat d’activitats pensades per a tots els públics. A la presentació es va anunciar la celebració de dos concerts gratuïts a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp. El primer, previst per al 24 de gener a les 19 hores, comptarà amb l’actuació del grup Gradus Jazz, precedit pel Cor de Rock. El segon es farà l’1 de febrer, a les 20.30 hores, i tindrà de protagonista el grup Hysteriofunk, un dels més reconeguts del panorama musical andorrà.