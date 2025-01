Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera de les xerrades programades del projecte Empodera’t per a aquest any se centrarà a apropar a la ciutadania els conceptes claus relacionats amb la igualtat i la desigualtat, tot abordant temes com els estereotips, la bretxa de gènere o l’empoderament de la dona. Així ho va informar el comú d’Escaldes ahir al matí.