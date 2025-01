Publicat per Víctor González Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo només permetrà construir xalets i cases aparellades fora dels nuclis urbans i les valls d'alta muntanya. Segons ha explicat avui al migdia el cònsol major, Jordi Alcobé, en sessió de consell la voluntat política de la corporació és que aquesta modificació "d'urgència" del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) sigui "acotada en el temps". El comú ha pres la decisió de tirar endavant els canvis en la normativa urbanística davant l'entrada de projectes urbanístics que podrien tenir un "impacte irreversible" en el territori. Alcobé, concretament, ha posat d'exemple algunes edificacions "amb molta volumetria" construïdes en els últims anys al Tarter, les quals generen una estructura urbana "massa densa" i poc harmònica amb l'entorn.

En els propers mesos l'equip comunal repensarà com ha de ser el creixement de la parròquia "en els propers 20 anys", segons ha afirmat el cònsol menor, Marc Casal. Concretament, es revisaran els paràmetres de construcció en sòl urbà consolidat, els quals no van tocar-se en la darrera revisió del POUP. Mentre es tramiti al Govern la modificació aprovada avui, se suspendrà automàticament la construcció en les zones afectades per l'ordinació.