Andorra la Vella obre un concurs per recuperar l’edifici dels Pouets

En el marc del projecte Recuperem espais públics, el comú d’Andorra la Vella continua treballant per donar una nova vida als equipaments que es troben en desús a la parròquia. Amb aquest objectiu, aquesta setmana s’obrirà un concurs de concessió per rehabilitar i posar en ús l’edifici conegut com a aparcament dels Pouets, que no té cap activitat des de l’agost del 2017.

El concurs, que es publica avui al BOPA, preveu que les empreses interessades puguin presentar les seves propostes durant un termini de dos mesos. La finalitat d’aquesta iniciativa és donar un nou ús a l’espai, amb l’objectiu de generar activitat i dinamitzar el barri i la parròquia.

Tot i que l’edifici havia estat utilitzat anteriorment com a aparcament, el concurs no limita la seva futura explotació a aquesta funció. Així, els participants poden presentar projectes per a usos alternatius que permetin reactivar l’activitat al voltant de l’equipament. Les bases del concurs permeten plantejar l’espai per a un ús únic o per a diversos, depenent de les idees que presentin els licitadors.

El comú inclou com a condició del concurs l’execució de les obres de remodelació i millora necessàries per adequar l’edifici a la seva nova funció, així com la redacció dels projectes tècnics corresponents. A més, el licitador adjudicatari haurà d’assumir la gestió i el manteniment del recinte. L’obertura d’aquest procés forma part d’una estratègia global de la corporació per recuperar espais públics en desús i revitalitzar les zones on s’ubiquen. Aquesta acció concreta busca donar una nova vida a un equipament cèntric i amb potencial, tot convertint-lo en un actiu per a la comunitat.

L’aparcament, actualment en desús.COMÚ D’ANDORRA LA VELLA

Amb aquesta iniciativa, la coorporació aposta per un model de gestió que combina la rehabilitació d’infraestructures amb l’impuls de l’activitat econòmica i social al territori. Les empreses interessades hauran de presentar les seves propostes abans que expiri el termini de dos mesos des de la publicació de l’edicte al BOPA.

L’edifici dels Pouets ha estat objecte de diverses consideracions en els darrers anys. El desembre del 2023, el grup Enclar va proposar realitzar un estudi de viabilitat per determinar els costos de desmuntar l’estructura i analitzar possibles usos futurs, involucrant la ciutadania en el procés de decisió.

Anteriorment, l’octubre del 2017, el comú liderat per Conxita Marsol va tancar definitivament l’aparcament i va rescindir el contracte amb l’empresa Dionis, SLU, que n’era l’adjudicatària, a causa de la manca de presentació dels informes tècnics requerits. Amb la nova convocatòria, el comú espera reactivar un espai estratègic per a la parròquia, fomentant la participació del sector privat en la revitalització urbana i oferint noves oportunitats d’ús que responguin a les necessitats actuals.