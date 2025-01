Sant Julià reparteix per Sant Sebastià 2.300 racions d’escudella

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 2.300 racions d’escudella es van repartir ahir a Sant Julià de Lòria per celebrar la diada de Sant Sebastià. La plaça de la Germandat es va omplir de lauredians i lauredianes per gaudir d’aquesta tradició tan arrelada a la parròquia. Una seixantena de persones van preparar l’àpat durant hores abans del dinar, ja que a les cinc de la matinada es van començar a cuinar els ingredients del caldo. La celebració va destacar enguany per recuperar la normalitat, després que els últims dos anys, a causa de l’incendi del Centre de Congressos Lauredià, l’escudella s’hagués de servir al pàrquing Reig Patrimoni.