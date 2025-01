El marc legal en matèria d'igualtat centra la primera xerrada de l'any de l'Empodera't

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera de les xerrades programades del projecte Empodera't per aquest 2025 se centrarà a apropar a la ciutadania els conceptes claus relacionats amb la igualtat i la desigualtat, tot abordant temes com els estereotips, la bretxa de gènere o l'empoderament de la dona. Així ho ha informat el comú d'Escaldes aquest matí, apuntant que l'activitat tindrà lloc el dimecres 29 de gener a les set de la tarda a la sala d'actes del comú. Aquesta xerrada serà gratuïta, no caldrà inscipció prèvia, i estarà conduïda per Saúl Larrayad, de Tele3ntia.