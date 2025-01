Encamp acollirà nou actuacions culturals el primer semestre

Publicat per Agències Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic de cultura del comú d'Encamp, Àlvaro Rodríguez, el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernández, i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, han presentat aquest dimarts la programació cultural d'Encamp referent al primer semestre del 2025. Una proposa que inclou un total de nou actuacions i que, tal com ha assenyalat Fernández, persegueix l'objectiu de reforçar l’oferta cultural de la parròquia amb un enfocament més planificat i a mitjà termini. "Avui fem aquesta presentació d'aquesta programació cultural del primer semestre del comú d'Encamp, una programació que anirà del mes de gener al mes de maig. Penso que és una novetat important, perquè fins ara sovint programàvem d'actuació en actuació o d'obra en obra, i ara presentem una programació més estructurada" ha apuntat, Fernández.

La programació, doncs, s’iniciarà el 24 de gener amb el concert del Cor de Rock & Gradus Jazz, seguit del concert gratuït d'Hysteriofunk, que celebrarà el seu 30è aniversari (1 de febrer). A continuació, es presentarà l’obra d’humor dedicada al Dia de la Dona, 'Males Dones' (6 de març), i el recital 'Survivantes' (8 de març), en col·laboració amb l’Ambaixada Francesa. El públic també podrà gaudir del musical infantil 'La Bella Dorment' (22 de març), de la companyia Trencadís, així com de l’obra teatral 'L'Anorak' (12 d’abril), una adaptació d’un conte de Nikolai V. Gógol, combinant titelles i arts escèniques. La companyia Laia Santanach oferirà la peça de dansa contemporània 'Jarana' (12 d’abril), que clou una trilogia. A més, la temporada inclou un espectacle sorpresa protagonitzat pel Cor de Rock d’Encamp (19 de maig), i finalitzarà el 22 de maig amb el concert del virtuós senegalès Momi Maiga, reconegut internacionalment per la seva fusió de música tradicional africana i jazz. "Com veieu, els musicals infantils als quals estem acostumats a la nostra parròquia i al nostre país no són l'únic atractiu de la nostra programació. També hi trobareu teatre per a un públic infantil i familiar, música de gran qualitat, talent nacional, que és molt important, i fins i tot, algun toc de dansa contemporània molt interessant, sempre posant en valor el talent del nostre país" ha assenyalat Sans.

Finalment, Sans -qui ha anunciat que el pressupost aproximat pel semestre és de 35.000 euros, incloent caixets i despeses tècniques- ha comentat que la programació de la temporada de tardor se centrarà en el Festival de Titelles 'Ànima', que ja s'ha consolidat com el gran projecte cultural d'aquest període.