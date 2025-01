El comú convoca un concurs d'idees per a l'aparcament dels Pouets

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella vol donar ús a l'edifici de l'aparcament dels Pouets i per això ha convocat un concurs d'idees i concessió, que es publicarà demà al BOPA. La corporació destaca que l'objectiu és aprofitar l'edifici i "generar una nova activitat a la zona" en el marc del projecte 'Recuperem espais públics".

El concurs no limita l'explotació a l'activitat d'aparcament i el comú assenyala que es poden presentar "propostes alternatives per a altres usos que reactivin l'activitat del barri i de la parròquia", segons exposa en un comunicat. I afegeixen que l'immoble pot tenir "un únic ús o diversos, en funció de les propostes del licitador". L'aparcament està tancat des de l'agost del 2017 després d'haver estar reobert el 2015 com a pàrquing. L'equipament es va inaugurar el 1997 i va estar operatiu fins al 2000, quan es va tancar per problemes en les instal·lacions i la maquinària.

El comú vol adjudicar les obres de remodelació i millores necessàries per reobrir l'edifici, incloent la redacció del projecte tècnic i la posterior gestió i manteniment de l'immoble. Les empreses interessades en el concurs tenen dos mesos per presentar les propostes.