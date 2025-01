Sant Julià reparteix 2.300 racions d'escudella

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 2.300 racions d'escudella s'han repartit a Sant Julià de Lòria per celebrar la diada de Sant Sebastià. La plaça de la germandat s'ha omplert de lauredians i lauredianes per celebrar aquesta tradició de la parròquia. Una seixantena de persones han estat preparant l'àpat unes quantes hores abans del dinar, ja que a les cinc del matí han començat a cuinar el caldo. Enguany la celebració destaca per recuperar la normalitat, atenent que amb l'incendi del Centre de Congressos Lauredià, els últims dos anys l'escudella es va haver de menjar en el pàrquing Reig patrimoni.

"Hi ha una molt bona acollida, com cada any, la Germandat ens prepararà unes 2.300 racions", ha esmentat el cònsol de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, que ha agregat: "Esperem que la gent la gaudeixin, vist que avui fa fred i fa dia de menjar escudella". El vespre del dia abans els voluntaris ja van començar a preparar les verdures i la carn d'olla i a les cinc de la matinada d'aquest dilluns ho han posat tot a bullir per poder-ho tenir tot a punt per a aquest migdia.

Una altra de les novetats d'enguany ha estat l'estrena de noves olles que han fet servir els escudellaires de la Germandat de Sant Sebastià de Sant Julià, entitat que organitza l'escudellada. "Des del comú, amb la intenció de garantir la continuïtat d'aquesta activitat, fer-la créixer i perquè treballin amb bones condicions, aquest any els hem ajudat amb l'adquisició de noves olles", ha relatat Cairat.

La festivitat ha arrencat amb la tradicional missa a l’església parroquial i posteriorment s'ha fet l'assemblea de la Germandat de Sant Sebastià.