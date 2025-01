L’escudella àgil d’Encamp

Novetat tècnica a la popular escudella de Sant Antoni d’Encamp. El comú agilitza la intendència amb la introducció de l’ús de recipients de paper orgànic. Una opció que suma una capa de sostenibilitat a la festa, però que també permet guanyar dinamisme i rapidesa, sobretot en el punt àlgid de la celebració: el repartiment. Són dies gèlids i estar aturats en una cua a l’aire lliure, encara que sigui poca estona, és una tria que es fa per ben poques coses. Per descomptat, per un bon caldo (que aquesta vegada calia pagar amb tiquet: dos euros amb recipient reciclable i vuit amb plat de ceràmica). Ahir, a les dotze del migdia, el termòmetre de la Farmàcia Baixench marcava set graus. La cua d’entusiastes de l’escudella arribava, a la una, fins al Prat de Genil. Abans, però, del repartiment de l’escudella, es va dur a terme l’habitual subhasta solidària amb lots de carn (bringuera, peus de porc, donja, secallona...) i coques de producció encampadana. Els diners recaptats (2.200 euros) seran donats Càritas Andorra. La mestra de cerimònies de la subhasta (Trini) va endreçar el joc amb una diligència envejable perquè –va avisar– el cel suggeria neu. Carles Ensenyat, síndic general, va ser l’autoritat que més fort va apostar (la cònsol major i el ministre de Turisme també van jugar).

Com dèiem, el comú ha optat enguany per repartir bols de material de paper orgànic perquè “la gent pugui tenir la seva ració d’escudella amb el tros de tortell”, segons va indicar el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans. Un canvi organitzatiu que ha de fer “més àgil” l’administració de l’escudella. Al Pas de la Casa, aquesta novetat ja es va estrenar fa uns dies i “va funcionar molt bé”. Sans espera que sigui “un èxit de futur”. Tanmateix, la tradició és la tradició i hi havia qui portava el plat de casa (tots tenim un plat preferit, un got...). Altres, com també és comú, compraven el plat commemoratiu de ceràmica, que aquesta vegada honorava un element patrimonial de la parròquia: l’edifici de Ràdio Andorra. Sans va subratllar que ja existeix un petit col·lectiu que en col·lecciona, de plats, perquè el cert és que són peces que llueixen. De fet, el conseller de Cultura va esbossar que Sant Antoni es pot entendre com una competició entre parròquies per “la millor escudella i el millor plat”. Encamp va servir, finalment, més 2.000 racions d’escudella. Bon fato. I feina encomiable: escudellaires a la plaça de Sant Miquel des de les tres de la matinada.

Encamp, però, no va ser l’única parròquia que ahir va servir tiberi. Canillo va celebrar la Vianda i els Encants de Sant Antoni amb la preparació de 900 racions (50 adaptades a celíacs, com també es va adaptar l’escudella a Encamp). Abans del dinar, els canillencs van assistir encara a una tradició més: la benedicció dels animals a la plaça Carlemany. La Vianda, per cert, s’organitza des del 1979 (tot va començar a la plaça Montaup...).