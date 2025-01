La capital i la Fundació Alícia treballen per potenciar el sector de la restauració

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Sota el lema 'Cuinem el futur d'Andorra la Vella' el comú d'Andorra la Vella i la Fundació Alícia han començat ja a treballar per mirar de traçar un full de ruta per a la restauració de la parròquia. L'objectiu, tal com ha posat en relleu el cònsol major, Sergi González, és fixar un paraigua que serveixi per potenciar la restauració i que, sobretot, serveixi perquè el sector treballi plegat, fomentant la cohesió i les sinergies entre ells. En el marc del projecte 'El comerç és capital' es va veure que a la parròquia hi ha 300 establiments de restauració i "recollint els missatges" que van fer arribar al comú es va determinar que es vol incidir en "assolir la imatge que a Andorra la Vella es menja bé" i per aquest motiu es va contactar amb experts que ajudin a traçar aquest full de ruta. Es va optar per la Fundació Alícia, que ara arrenca el treball amb la intenció de tenir els resultats a l'abril, de tal manera que les primeres accions puguin ja arrencar aquest any.

González ha destacat que el treball s'ha iniciat sense "cap directriu" per part del comú, ja que el que es vol és que "s'escolti els restauradors" i el treball que es dugui a terme serveixi no només per establir el "full de ruta" sinó perquè el sector "sumi esforços".

Tal com ha explicat la directora científica de la Fundació Alícia, Elena Roura, la voluntat és "treballar la restauració d'Andorra" des del punt de vista que conforma la missió de la fundació: "Que la gent mengi millor" i millor vol dir "més sa, més sostenible i més bo". Des de l'entitat han treballat amb diferents regions on s'ha definit un full de ruta com el que es vol establir a Andorra la Vella i Roura ha posat l'exemple de Lloret de Mar i el Pallars Jussà. El mes de desembre es va fer el diagnòstic per veure quin és el marc i ara a partir del febrer es faran els grups de discussió, de cocreació, per definir "què necessiten, què els fa falta", per "cocrear iniciatives que sumin i sobretot que facin pinya". Tot seguit es farà el buidatge i anàlisi i cap al mes d'abril es presentaran els resultats, el "mapa" que establirà el full de ruta i els recursos necessaris per dur-lo a terme, segons ha detallat Roura. Tenint en compte aquest calendari és previst que aquest any ja es puguin endegar iniciatives, de fet González ha destacat que podrien ja iniciar-se després de l'estiu, aprofitant també la temporada baixa.

Pel que fa a l'encaix d'aquesta acció amb la política nacional per posicionar Andorra gastronòmicament, González ha manifestat que desconeix quina és la línia nacional que es vol seguir, però ha afegit que de segur Andorra Turisme haurà de ser present en les taules de treball que ara s'enceten.

Tot i que no hi ha cap idea preconcebuda de quines seran les accions que s'establiran, Roura sí que ha concretat que un dels aspectes que s'han pogut palesar en les trobades amb els restauradors és la problemàtica del personal, tant la mancança com tenir professionals qualificats. En aquest sentit, González ha subratllat que en la feina de cocreació segur que la formació estarà sobre la taula.

I qüestionat per l'augment constant de comerços a la parròquia i si això pot fer que es 'mori d'èxit', González ha recordat que fa uns mesos es va fer un diagnòstic i que l'objectiu és crear un hàbitat en el qual la gent vegi que el comerç té futur i hi hagi "prosperitat i cohesió".