Unes 150 persones participen en la primera edició del mercat d’intercanvi El Troc

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera edició del Troc Andorra la Vella es va celebrar ahir al Centre de Congressos de la capital, on unes 150 persones van participar aportant 700 peces de roba i complements per intercanviar. L’esdeveniment va tenir lloc a la sala Consòrcia i va registrar l’intercanvi d’aproximadament 250 peces fins al migdia de dissabte. A la tarda es va programar una xerrada sobre moda sostenible per abordar els desafiaments ambientals i socials de la indústria de la moda.

El mercat, gestionat per Andtropia amb la col·laboració de deu voluntaris, incloent-hi sis joves usuaris dels Rusc, va estar actiu fins a les vuit del vespre. Ahir es va anunciar la repetició de la iniciativa al setembre, coincidint amb el canvi d’armari, per fomentar la reutilització i el consum responsable, així com la reflexió sobre les necessitats reals de cada participant.