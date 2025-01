Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Olalla Losada, cònsol menor, va indicar ahir que durant l’inici de la reforma de la plaça del Poble el comú no ha detectat incidents que no s’hagin pogut resoldre. Losada va assenyalar que s’ha fet “un esforç important” per mantenir la ciutadania informada dels canvis que s’han donat. El comú –va afegir– “està obert” a respondre dubtes.