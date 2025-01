Que l’os de pernil es perdi

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El sol i la paciència van ser els elements fonamentals de la 56a escudella de Sant Antoni d’Andorra la Vella, servida ahir a la plaça Guillemó. La paciència no falla mai: és un dels principals ingredients del plat entre una multitud sorollosa d’aliments. El sol és imprevisible: l’any passat va ploure, recordava mossèn Sàrries abans de beneir l’escudella i les autoritats (que ja ho necessiten). Olalla Losada, cònsol menor, va destacar que “tothom espera aquest dia; la gent el té molt integrat”. I va mostrar-se sorpresa per la quantitat de carn treballada: 700 quilos. Es van servir unes 4.000 racions. Losada, per cert, va recordar l’antiga ubicació de la festa: la plaça del Poble, ara en remodelació i, en un futur, possible nou emplaçament (“és una qüestió controvertida; alguns escudellaires volen tornar-hi, però d’altres sempre han viscut la tradició aquí”).