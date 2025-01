Escaldes justifica els canvis de sentit en unes obres sense data d’inici

Els canvis circulatoris a Escaldes que han portat tanta cua els últims dies es van adoptar per unes obres de FEDA Ecoterm que encara no tenen data d’inici. L’ampliació de la xarxa de calor provocarà que en algun moment del 2025 s’hagi d’obrir en canal el carrer de la Unió, però encara falta consensuar els terminis i les implicacions en l’àmbit de circulació amb els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes i la taula de Mobilitat, que només han mantingut reunions informals fins al moment.

“Quan s’adopten canvis no es fan perquè en tinguem ganes, sinó perquè hi ha motius” Quim Dolsa, Cònsol menor

El cònsol menor de la parròquia, Quim Dolsa, va defensar les accions del comú en assegurar que “quan s’adopten canvis en matèria de circulació, no es fan perquè en tinguem ganes, sinó perquè hi ha motius”. En aquest cas, la futura gran obra de FEDA i altres obres menors que s’estan fent a Escaldes. A més, va recordar que totes les modificacions s’han fet conjuntament amb Mobilitat i que “beneficien la majoria”.

“Al principi sempre passa que no hi estem acostumats i fins que ens habituem ens costa” Quim Dolsa, Cònsol menor

La majoria no vol dir tothom. Dolsa va admetre que ahir van rebre una carta per escrit queixant-se dels canvis. En conseqüència, el comú estudiarà el contingut de la queixa i no descarta revertir alguna de les modificacions si s’adapten als compromisos del comú i si afavoreixen el benestar general. La setmana passada el comú ja va fer marxa enrere en un dels canvis de sentit que havia implementat al desembre i va deixar circular en sentit sud des de l’avinguda Carlemany pel carrer de l’Obac, tal com es feia abans dels canvis que han provocat algunes dificultats circulatòries a la zona del pavelló del Prat Gran, al carrer Santa Anna, al carrer Ciutat de Sabadell, al carrer Josep Viladomat, que ara compta amb un tram de dos sentits en horari escolar, i a l’avinguda de les Escoles.

Així i tot, Dolsa va afegir que quan es fan canvis a la circulació “sempre passa que no hi estem acostumats i fins que ens habituem ens costa”, però va assegurar que totes les modificacions s’han fet pensant en el bé de la majoria i no “pensant si afectarem algun col·lectiu petit concret”.

Els canvis de trànsit han estat múltiples les últimes setmanes. Un dels més sonats va ser el del carrer Josep Viladomat per la presència del col·legi Sagrada Família i la preocupació de les famílies, que asseguren que ara els vehicles circulen amb més velocitat pel lloc on van a recollir els seus fills. A banda d’aquest, també es va modificar la circulació a l’avinguda del Fener. El carrer de les Boïgues va deixar de ser de doble sentit i només s’hi pot entrar des del carrer Ciutat de Sabadell, i el carrer de la Constitució, que abans servia per accedir a l’avinguda del Fener, ara només és de sortida.