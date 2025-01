L’escudella de Sant Antoni també és vegana a la Massana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confraria d’Escudellaires de la Massana ha anat un pas més enllà per celebrar enguany la tradicional escudellada popular, que avui al migdia aplegarà centenars de comensals a la plaça de l’Església. Per a tothom que vulgui tastar-la s’ha decidit oferir tres opcions d’aquest plat: la tradicional escudella de Sant Antoni, una variant per a les persones que pateixen alguna intolerància alimentària i la gran novetat, una escudella vegana amb ingredients 100% vegetals. “Considerem positiu adaptar-nos a la situació actual, ja que d’aquesta manera hi ha moltes famílies que podran venir plegades per gaudir de l’escudella amb les seves diferents variants”, explica el president de la confraria, Josep Maria Troguet.