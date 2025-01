L'antic hotel Pol es transformarà en una galeria

Publicat per Víctor González Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La sisena edició de l’Andart se celebrarà a Sant Julià a Lòria del 19 de setembre al 14 de novembre. Sota el lema Pausa per continuar, el festival vol oferir un espai en què, a través de l’art, la societat andorrana pugui fer una aturada crítica per prendre consciència de les transformacions que ha experimentat el país en els primers 25 anys de segle. “Aquesta edició ens transmet la sensació que tot avança massa ràpid, com si anéssim sempre a tota velocitat. El lema que plantegem és una pausa, però no per aturar-nos, sinó per continuar amb una reflexió profunda sobre el que estem fent”, va explicar Pere Moles, comissari de la biennal, ahir al migdia en la roda de premsa de presentació del programa.