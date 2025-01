Padrins desplaçats per les obres

La casa pairal d’Andorra la Vella, situada al primer pis del bar de la plaça del Poble, es trasllada temporalment, a partir del dilluns de la setmana vinent, 20 de gener, a la sala B’ART del centre cultural la Llacuna per les obres de remodelació de les places del Poble i Vinyes. Així ho van notificar ahir la cònsol menor, Olalla Losada, i la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, en una reunió amb els consellers de la Gent Gran i els usuaris de l’espai.

En aquest sentit, van argumentar que el trasllat es porta a terme amb la voluntat que la gent gran no es vegi afectada per les incidències que es puguin produir durant els treballs, així com per vetllar perquè gaudeixin d’un espai tranquil on poder realitzar tallers, activitats i jocs. Les obres van començar dilluns i s’allargaran set mesos, sempre si es compleixen les previsions de la corporació.

La casa pairal d’Andorra la Vella està a la plaça del Poble.Fernando Galindo

Losada i Nazzaro van explicar que l’espai B’ART obrirà de dilluns a divendres entre dos quarts de deu del matí i una de la tarda, i de tres de la tarda a set del vespre, i comptarà amb els materials perquè els usuaris puguin dur a terme les activitats. A més, per dotar els usuaris de les cases pairals d’un espai on anar durant els caps de setmana, l’Enclau, situat al Prat Condal de Santa Coloma, obrirà de dos quarts de dotze del migdia a set de la tarda.

D’altra banda, en el marc de la reunió, la cònsol i la consellera també van anunciar que es convocarà un concurs nacional per adjudicar la nova concessió de la Casa del Poble, la qual també comportarà una renovació de l’actual casa pairal. El trasllat a la Llacuna, per tant, serà temporal.

D’aquesta manera, Losada i Nazzaro van emplaçar els consellers de la Gent Gran a recollir els neguits dels majors de 65 anys de la parròquia perquè la futura gestió de l’equipament prevegi totes les possibilitats i l’espai esdevingui un lloc acollidor i generador de sinergies i comunitat per a la població.

EL SEGON TRASLLAT

El local de la plaça del Poble ha acollit la casa pairal des del final del 2016. Abans d’aquesta data l’equipament se situava al soterrani de les dependències comunals de la plaça Lídia Armengol, un espai poc ventilat i que no permetia aprofitar la llum natural. Per aquest motiu, la majoria comunal ha decidit habilitar la primera planta del local. D’aquesta manera, la gent gran podria reunir-se en unes instal·lacions noves i més adaptades a les seves necessitats, ubicades en un espai més obert i accessible i amb vistes a la plaça del Poble i bona part del centre urbà. Les obres van costar uns 100.000 euros.

El projecte va ser una de les promeses electorals recollides per la candidatura guanyadora de les eleccions de desembre del 2015, la de Demòcrates+Independents, que estava encapçalada per Conxita Marsol. La proposta havia sorgit del col·lectiu de la gent gran.

EL PROJECTE

SALA B’ART

La casa pairal es trasllada a la sala B’ART de la Llacuna mentre durin les obres de la plaça del Poble.

COMODITAT

La voluntat del comú és que la gent gran no es vegi afectada per les incidències que es puguin produir durant els treballs.

RENOVACIÓ

En el marc de les obres a la plaça el comú convocarà un concurs nacional per adjudicar la nova concessió de la Casa del Poble. La casa pairal també es remodelarà.