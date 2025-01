Publicat per Víctor González Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La sisena edició de l'Andart se celebrarà a Sant Julià a Lòria del 19 de setembre al 14 de novembre. Sota el lema 'Pausa per continuar', el festival vol oferir un espai on, a través de l'art, la societat andorrana pugui fer una aturada crítica per prendre consciència de les transformacions que experimentat el país en els primers 25 anys de segle.

La plaça del Solà, a l'entrada del poble, acollirà el punt d'informació de la biennal. Les estances de l'hotel Pol, per la seva part, es transformaran en una galeria per a l'exhibició d'obres d'art contemporani. L'establiment hoteler, fundat el 1931, és tancat des del 2012 i en el futur acollirà una residència universitària i pisos d'emancipació per a joves. La resta d'obres s'exposaran en diversos espais d'una ruta circular de 35 quilòmetres per la parròquia, passant pel coll de Jou, Fontaneda, el coll de la Gallina, Canòlich, Bixessari i Aixovall.