L’Espai Caldes acull una xerrada sobre drets d’autor

La Societat de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (Sdadv) organitza la xerrada Arts plàstiques i drets d’autor: claus per a artistes, programadors i agents culturals. Una activitat que busca fomentar el coneixement i la comprensió dels drets d’autor en el sector de les arts al Principat. La xerrada és avui a les onze del matí. L’Espai Caldes serà l’escenari on tindrà lloc la xerrada, que estarà conduïda per dos membres del consell d’administració i un integrant de l’equip tècnic de l’Sdadv. En aquest sentit, hi prendran part el president i representant del grup de produccions de fonogrames, Lluís Casahuga, el representant del grup d’obres plàstiques i/o fotogràfiques, Martín Blanco, i del departament jurídic de l’entitat hi serà present Miguel Ángel Rodríguez.