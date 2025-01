El comú serveix unes 800 racions d’escudella a la plaça de l’Església del Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pas de la Casa va celebrar ahir la tradicional escudella de Sant Antoni a la plaça de l’Església, on a partir de la una de la tarda va començar el repartiment. Van esgotar-se amb èxit les gairebé 800 racions disponibles aquest any.

Aquest any, la meteorologia va respectar la festivitat i els assistents van poder gaudir de la seva ració d’escudella a la mateixa plaça de l’Església, on el comú va posar a disposició taules i cadires. A més, gràcies al nou format de repartiment, les persones que no van poder menjar l’escudella a la plaça van poder emportar-se-la còmodament amb un recipient reciclable.

La jornada va comptar amb la presència, entre altres autoritats comunals, de la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Joan Sans, Sabrina Grégoire, Edith Quirós, Andreu Riba i Marta Pujol.