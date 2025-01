El Centre Cultural obrirà de manera parcial el 24 de gener

Verificat per

Finalitza una nova etapa de la remodelació del Centre Cultural Lauredià després de l’incendi que va patir el novembre del 2022. Les obres de la fase 2 ja estan enllestides i el pròxim 24 de gener la infraestructura cultural reobrirà parcialment.

Així, la setmana que ve entraran en funcionament la biblioteca, el vestíbul i la cafeteria de la planta baixa, així com els seminaris de la primera planta. Precisament, ahir recollia el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la concessió de la gestió del bar del Centre Cultural Lauredià, que ha obtingut Bare Nostrum per un cànon mensual de 837,04 euros. El termini de la concessió és de cinc anys naturals, des de la signatura del contracte, prorrogable per un únic període de dos anys.

Amb motiu de l’obertura parcial s’han organitzat diverses activitats que s’allargaran durant el cap de setmana.

Divendres, la biblioteca comunal celebrarà el seu retorn al Centre Cultural Lauredià, després d’estar ubicada al Museu Fàbrica Reig, amb una jornada de portes obertes i propostes per al públic familiar i adult tant divendres com dissabte.

Diumenge, el vestíbul acollirà el tradicional ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria. Paral·lelament, es continua treballant en la remodelació dels auditoris i la façana, segons va recordar el comú.