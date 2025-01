Trasllat de la casa pairal a la Llacuna per la reforma de la plaça del Poble

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre de reunió dels padrins d'Andorra la Vella serà a partir de dilluns vinent la sala B'ART del centre cultural la Llacuna. El comú ha informat avui els usuaris de la casa pairal del trasllat de les instal·lacions situades al primer pis del bar de la plaça del Poble per les obres de remodelació d'aquest espai i també de la plaça Vinyes.

La cònsol menor, Olalla Losada, i la consellera de Social, Maria Nazzaro, i els consellers de la gent gran han mantingut una reunió amb els padrins on han explicat que el trasllat es fa "amb la voluntat que la gent gran no es vegi afectada per les incidències que es puguin produir durant els treballs, així com per vetllar perquè gaudeixin d'un espai tranquil on poder realitzar tallers, activitats i jocs", segons assenyala en un comunicat. La sala B'ART estarà oberta de dilluns a divendres entre les 9.30 i les 13 hores, i les 16 i les 19 hores, i hi haurà el material perquè els usuaris puguin fer les activitats. Com a espai de cap de setmana el comú proposa la sala l'Enclau, situat al Prat Condal de Santa Coloma, que estarà oberta de les 11.30 a les 19 hores.

Losada i Nazzaro han exposat als usuaris de la casa pairal que el comú convocarà un concurs nacional per adjudicar la nova concessió de la Casa del Poble, la qual també suposarà una renovació de l'actual casa pairal. L'equip comunal ha demanat els consellers de la gent gran "a recollir els neguits dels majors de 65 anys de la parròquia perquè la futura gestió contempli totes les possibilitats i l'espai esdevingui un lloc acollidor i generador de sinergies i comunitat per a la població", conclou el comunicat.