El consell consultiu del POUP estudia com millorar la mobilitat

Continuen les reunions del consell consultiu prèvies a les tasques de redacció del pla d’ordenació i urbanisme de la Massana. La tercera sessió, celebrada ahir, va estar centrada en aspectes de mobilitat i vialitat, amb una exposició tant de la situació actual com dels criteris a seguir en l’elaboració del POUP.

Després de cada sessió del consell consultiu, format per més d’una trentena de persones de diferents quarts i entitats relacionades amb el territori, es penja la documentació tractada al portal del POUP perquè tothom la pugui consultar i realitzar possibles aportacions. S’hi pot accedir a través de la web lamassana.ad o a l’app de la Massana.

Durant la sessió van posar-se sobre la taula els diferents tipus de mobilitat: a peu, en bicicleta, vehicle de motor (cotxes, motos i transport públic) i mobilitat aèria (telecabines, helicòpter) i va exposar-se la diagnosi sobre la situació actual. A partir d’aquí va analitzar-se la importància de la mobilitat per accedir als serveis essencials, tenir una bona qualitat de vida i facilitar l’activitat econòmica. Un sistema de mobilitat ben dissenyat i sostenible redueix els accidents de trànsit, millora la seguretat dels usuaris i contribueix a la reducció de la contaminació.

Un dels punts que van destacar-se són els avantatges que comportarà la variant per descongestionar el trànsit i per amabilitzar el centre de la Massana, amb accions d’embelliment i de dinamització de la zona comercial, amb l’oportunitat de repensar l’avinguda Sant Antoni com a carrer Major del centre. També va exposar-se la necessitat de reduir l’ús del vehicle privat.